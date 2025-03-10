Olena Harmash[¥­¡¼¥¦ £·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬ÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¾×ÆÍ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢£±£°¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬À¤ÏÀÄ´ºº¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡££·Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Í­ÎÏÄ´ººµ¡´Ø¥­¡¼¥¦¹ñºÝ¼Ò²ñ³Ø¸¦µæ½ê¡Ê£Ë£É£É£Ó¡Ë¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼»á¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î²óÅú¤Ï£¶£·¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢Á°·î¤Î£µ£·¡ó¤«¤é¾å¾º¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï£²·î£±£´Æü¤«¤é£³·î£´Æü¤Ë¼Â»Ü¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼»á¤Ï£²·î£²