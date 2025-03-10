Nidal al-Mughrabi[¥«¥¤¥í/¥¨¥ë¥µ¥ì¥à £¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ï£¸Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎÄäÀï¤ò½ä¤ë¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Î¶¨µÄ¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£¥Ï¥Þ¥¹¤ÏÂè£²ÃÊ³¬¤ÎÄäÀï¶¨µÄ³«»Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÁ°¸þ¤­¤ÊÃû¤·¡×¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤â¸ò¾Ä¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¡£¼óÁêÉÜ¤Ï¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÏÊÆ¹ñ¤¬»Ù»ý¤¹¤ëÃç²ð¼Ô¤Î¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á£±£°Æü