¹â¼þÇÈÇ®Ï£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¡£Á°½µËö£·Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¼«¼Ò³ô£²£¶£´Ëü£³£µ£°£°³ô¡ÊÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î£·¡¥£±£²¡ó¡Ë¤ò£³·î£²£±ÆüÉÕ¤Ç¾ÃµÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¾ÃµÑ¸å¤ÎÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Ï£³£´£´£¹Ëü£µ£´£°£°³ô¤È¤Ê¤ë¡£ ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS