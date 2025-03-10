¿¶ÉÕ¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤Î¤â¤è¤¦ µÜÀ¤Î°Ìï¡¢µ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¡ÊFANTASTICS¡Ë¡¢ÊÆÁÒ¤ì¤¤¤¢¡¢ILLIT¡¢Ìí±ÀºÈ¼£´ÆÆÄ¤¬ÀèÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø´é¤À¤±¤¸¤ã¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù½éÆüÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¡£ILLIT¤¬¼çÂê²Î¡ÖAlmond Chocolate¡×¤Î¿¶ÉÕ¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¡£ILLIT¤ÎMOKA¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤¬±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÉñÂæ°§»¢¤Ë¤âÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ç¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£