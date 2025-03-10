¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Ç9Æü¸á¸å¡¢Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Î¶á¤¯¤Ë¾®·¿Èô¹Ôµ¡¤¬ÄÆÍî¤·¡¢Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿5¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£CNN¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅìÉô¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥é¥ó¥«¥¹¥¿¡¼¤Ç9Æü¡¢¥é¥ó¥«¥¹¥¿¡¼¶õ¹Á¤ò½ÐÈ¯¤·¤Æ¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®·¿µ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®·¿µ¡¤ÏÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÄÆÍî¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤Æ±ê¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¾Æ¤±¾Ç¤²¤¿µ¡ÂÎ¤È¼Ö¤«¤é±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­