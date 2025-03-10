ÇÐÍ¥¤Î¹âÃÎÅìÀ¸¡Ê60¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£»ÔÈÎÌô¤Î²á¾êÀÝ¼èÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤ËÌô¤Î²á¾êÀÝ¼è¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¡¼¥º¡×¤¬¤Þ¤ó±ä¤·¤Æ¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡ÖOD¤¹¤ë¤è¤êSD¡ÊÁêÃÌ¡Ë¤·¤è¤¦¡£¡×¤È¤Î¥­¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç·¼È¯¡£À¯ÉÜ¹­Êó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â·¼È¯Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë»¿ÈÝ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸ÀÍÕÍ·¤Ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½