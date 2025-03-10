Joshua McElwee[¥Ð¥Á¥«¥ó»Ô £¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Ð¥Á¥«¥ó¡Ê¥í¡¼¥Þ¶µ¹ÄÄ£¡Ë¤Ï£¸Æü¡¢Î¾ÇÙ¤ÎÇÙ±ê¤Ç£³½µ´Ö°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÆþ±¡Ãæ¤Î¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Ê£¸£¸¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼£ÎÅ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÎÉ¹¥¤ÊÈ¿±þ¡×¤¬¸«¤é¤ì¡¢ÍÆÂÎÁ´ÂÎ¤¬½ù¡¹¤Ë²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£°åÎÅÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¶µ¹Ä¤ÎºÇ¶á¤ÎÎ×¾²¾õÂÖ¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼£ÎÅ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿±þ¤ÏÎÉ¹¥¡×¤Ç¡¢°ú¤­Â³¤­È¯Ç®¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ì±Õ¸¡ºº·ë²Ì¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£°å»ÕÃÄ¤Ï¡¢ÍÆÂÎÁ´ÂÎ¤Ï¡Ö½ù¡¹¤Ë