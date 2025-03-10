Åìµþ»Ô¾ì¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Ë ¥é¥ó¥É±ß ½ªÃÍ8.10¹âÃÍ8.17°ÂÃÍ8.03 8.31¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 8.24Äñ¹³2 8.17Äñ¹³1 8.10¥Ô¥Ü¥Ã¥È 8.03»Ù»ý1 7.96»Ù»ý2 7.89¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¥É¥ë±ß ½ªÃÍ111.20¹âÃÍ111.35°ÂÃÍ110.43 112.48¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 111.91Äñ¹³2 111.56Äñ¹³1 110.99¥Ô¥Ü¥Ã¥È 110.64»Ù»ý1 110.07»Ù»ý2 109.72¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¹á¹Á¥É¥ë