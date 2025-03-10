1·î¤ËÏ«Æ¯¼Ô¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸½¶â¤ÎµëÍ¿Áí³Û¤Ï¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù2.8¡óÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï3¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖËè·î¶ÐÏ«Åý·×Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢1·î¤ËÏ«Æ¯¼Ô¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿´ðËÜµë¤ä»Ä¶ÈÂå¤Ê¤É¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¸½¶âµëÍ¿¡×¤ÎÁí³Û¤ÏÊ¿¶Ñ29Ëü5505±ß¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2.8¡óÁý¤¨¡¢37¥«·îÏ¢Â³¤Ç¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÊª²Á¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¡Ö¼Â¼ÁÄÂ¶â¡×¤Ï¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±