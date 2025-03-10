¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥é¥ó¥°¥ì¥¤¥¹¡×¤ò¡È¥®¥å¥Ã¡É¤È¤·¤¿¡Ö¤Ò¤È¤¯¤Á¥é¥ó¥°¥ì¥¤¥¹¡×¤ò2025Ç¯3·î11Æü(²Ð)¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ ¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¤Ò¤È¤¯¤Á¥é¥ó¥°¥ì¥¤¥¹¡×  ÆâÍÆÎÌ¡§47gÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯3·î11Æü(²Ð)Á´¹ñÈ¯ÇäÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë(Í½Äê)¡§¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¾®ÇäÅ¹¡¢ÇäÅ¹¤Ê¤É²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹¾ÞÌ£´ü¸Â¡§12¥«·î ¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥é¥ó¥°¥ì¥¤¥¹