¤­¤ç¤¦¤ÎÆüÃæ¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤ËÎÉ¤¯À²¤ì¡¢Æüº¹¤·¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆÏ¤­¤Þ¤¹¡£ÀöÂõÊª¤Î³°´³¤·¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ØÅìÁ´°è¤Ç²ÖÊ´¤¬¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¯Èô¤ÖÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶å½£ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢Ãëº¢¤«¤é±À¤¬¹­¤¬¤ê»Ï¤á¡¢Í¼Êý°Ê¹ß±«¤¬¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤Ï¡¢¤­¤Î¤¦¤ÈÆ±¤¸¤«¡¢¤ä¤ä¹â¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Åìµþ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤¢¤¹¤Ï¡¢¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±À¤¬¹­¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¿åÍËÆü¤«¤éÌÚÍËÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Á´¹ñÅª¤ËËÜ¹ß