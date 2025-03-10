Promit MukherjeeIsmail Shakil[¥ª¥¿¥ï £¹Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥«¥Ê¥ÀÍ¿ÅÞ¤Î¼«Í³ÅÞ¤Ï£¹Æü¡¢¥È¥ë¥É¡¼¼óÁê¤Î¸åÇ¤¤È¤Ê¤ë¿·ÅÞ¼ó¤Ë¥Þ¡¼¥¯¡¦¥«¡¼¥Ë¡¼¸µ¥«¥Ê¥À¶ä¹Ô¡ÊÃæ±û¶ä¹Ô¡ËÁíºÛ¡Ê£µ£¹¡Ë¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£ÅÞ¼óÁª¤Ï¥«¡¼¥Ë¡¼»á¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥ÉÁ°Éû¼óÁê·óºâÌ³Áê¤é£´¿Í¤ÎÁè¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥«¡¼¥Ë¡¼»á¤¬£¸£¶¡ó¤ÎÉ¼¤ò½¸¤á¤Æ°µ¾¡¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×ÀïÁè¤Î¤µ¤Ê¤«¤Ç¡¢¶á¤¯ÁíÁªµó¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦º®Íð¤Î»þ´ü¤ËÅÞ¤Î¤«¤¸¼è¤ê¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡££¹Ç¯Í¾¤ê¼óÁê¤ò