Jaidaa TahaSuleiman Al-Khalidi[¥À¥Þ¥¹¥«¥¹ £¹Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥·¥ê¥¢»ÃÄêÀ¯ÉÜ¤ò¼çÆ³¤¹¤ëµìÈ¿ÂÎÀ©ÇÉ¡Ö¥·¥ã¡¼¥à²òÊüµ¡¹½¡Ê£È£Ô£Ó¡Ë¡×¤Î»ØÆ³¼Ô¥¢¥Ï¥Þ¥É¡¦¥·¥ã¥é¥¢¡ÊÄÌ¾Î¥¸¥ã¥¦¥é¥Ë¡Ë»á¤Ï£¹Æü¡¢»ÃÄêÀ¯¸¢Â¦¤Î¼£°ÂÉôÂâ¤È¥¢¥µ¥ÉÁ°À¯¸¢»Ù»ý¼Ô¤Î´Ö¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¾×ÆÍ¤ò¼õ¤±¡¢²Ã³²¼Ô¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£À¾Éô¤ÎÏÑ´ßÅÔ»Ô¤Ç£¶Æü¡¢¥¢¥µ¥ÉÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬Â°¤¹¤ë¥¤¥¹¥é¥à¶µ¥·¡¼¥¢ÇÉ¤Î°ìÇÉ¡Ö¥¢¥é¥¦¥£ÇÉ¡×¤¬¼£°ÂÉôÂâ¤ËÂÐ¤·¹¶·â¤ò³«»Ï¡£¾×ÆÍ¤Ï