ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª»þ´Ö³°¼è°ú¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯1%²¼Íî¡¢¥È¥é¥ó¥×¤¬·Êµ¤¸åÂà¤Î²ÄÇ½À­ÈÝÄê¤»¤º Åìµþ»þ´Ö07:23¸½ºß ¥À¥¦Ê¿¶ÑÀèÊªMAR 25·î¸Â42530.00¡Ê-308.00-0.72%¡Ë £Ó¡õ£Ð500ÀèÊªMAR 25·î¸Â5728.25¡Ê-47.75-0.83%¡Ë £Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ100ÀèÊªMAR 25·î¸Â20027.25¡Ê-202.50-1.00%¡Ë ÊÆ³ô²Á»Ø¿ô¤Ï»þ´Ö³°¤Ç²¼Íî¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï1.0%°Â¡£º£Ç¯¤ÎÊÆ·Êµ¤¸åÂà¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤ÎFOX¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÂÐ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÍ½Â¬¤¹