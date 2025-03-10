Parisa Hafezi[¥É¥Ð¥¤ £¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¤¥é¥ó¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤Ï£¸Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬³ËÌäÂê¤ò½ä¤ë¸ò¾Ä¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë½ñ´Ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï°µÎÏ¤Î²¼¤Ç¸ò¾Ä¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï£Æ£Ï£Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥¤¥é¥ó¤Î³ËÊ¼´ï¼èÆÀ¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÂÐ±þ¤Ï£²¤Ä¤¢¤ë¡£·³»öÅª¤ÊÂÐ±þ¤«¹ç°Õ¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ë¡Ë¤«¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥¤¥é¥ó¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤ÏÀ¯ÉÜ¹â