Manya Saini[£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆÂç¼ê¾Ú·ô¼è°ú½ê¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Î¥¿¥ë¡¦¥³¡¼¥¨¥ó¼ÒÄ¹¤Ï£·Æü¡¢¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡Ê£Ó£Î£Ó¡Ë¤Ç¡¢£²£´»þ´Ö¼è°ú¤òÆ³Æþ¤¹¤ë·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£À¤³¦Åª¤ÊÊÆ³ô¼°¤Ø¤Î¼ûÍ×¹â¤Þ¤ê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÁÀ¤¤¡£ÊÆ³ô¤Î¼ûÍ×¤Ï¡¢¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¸þ¾å¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼è°ú´Ä¶­¤ÎÀ°È÷¤òÇØ·Ê¤Ë¶áÇ¯µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¡¼¥¨¥ó»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼è°ú½ê¤Ï´û¤Ëµ¬À©Åö¶É¤È¤Î¶¨µÄ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿Æü£²£´»þ´Ö¼è°ú¤ÎÆ³Æþ¤ò£²£°£²£¶Ç¯¸å