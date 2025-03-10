¤ª¶â¤Ï¿Í¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÜÀ­¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤«¡© º£²ó¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ Êõ¤¯¤¸¤Ç1²¯ÅöÁª¤ÎÍ§¿Í¤Î¡¢·ãÊÑ¤Ö¤ê¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡ª ¤ª¶â¤Ï»þ¤Ë»Ä¹ó¤Ê¸½¼Â¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼º¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¤â¤¦¸µ¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ ¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦½÷À­²ñ¼Ò°÷¡¢²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯12·î¡Û ¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤