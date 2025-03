韓国の芸能プロダクション・STARSHIPエンターテインメント(以下、STARSHIP)が、2020年4月にデビューしたボーイズグループ、CRAVITY(クレビティ)以来約5年ぶりとなる、新たなボーイズグループをデビューさせる。 【写真】イケメン揃いの「2025 NewKids on the STARSHIP」スターの原石キラリ STARSHIPは、昨年夏に開始した公開オーディション「2025 NewKids on the