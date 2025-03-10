¡üÆüÃæ¤ÏÆü¤¶¤·½½Ê¬¤Ç¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¯¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¡£°ìÁØÆþÇ°¤ÊÂÐºö¤ò¡üÌëÃÙ¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢±À¤¬¹­¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ç¤Ë¤ï¤«±«¤Î¿´ÇÛ¤â¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á ¤­¤Î¤¦9Æü(Æü)¤Ï¹âµ¤°µ¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤Ë¤è¤ê¡¢À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¹­¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ´Ö¤â¡¢¸©ÆâÉÕ¶á¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿±À¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤¯À²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Åì¥·¥Ê³¤¤¢¤¿¤ê¤ËÃíÌÜ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢µ¤°µ¤ÎÃ«¤Ë¤è¤ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±À¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤­¤ç¤¦10Æü(·î)