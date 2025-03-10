¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/10¡ÛHey! Say! JUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¤È°Ë¸¶Ï»²Ö¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢4·î1Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï²ÐÍË¤è¤ë11»þÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¥Ñ¥é¥ì¥ëÉ×ÉØ»à¤ó¤À¡ÈËÍ¤ÈºÊ¡É¤Î¿¿¼Â¡×¤è¤ê¡¢¿·¥­¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¡£Travis Japan¤Î¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡¢ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢óîÆ£¤Ê¤®¤µ¡¢´ô½§¾¢¡¢È¬ÅèÃÒ¿Í¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛóîÆ£¤Ê¤®¤µ¡¢Ä¾É®¼ê»æ¤Î¡ÈÈþÊ¸»ú¡É¤¬ÏÃÂê¢¡¡Ö¥Ñ¥é¥ì¥ëÉ×ÉØ¡×¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤é½Ð±é¼Ô²ò¶ØËÜºî¤Ï¡¢»ö¸Î¤Ç»à