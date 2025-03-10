4·î¤«¤é¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡ØÀéÄ»¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¢¥ï¡¼¡Ù¤ÎÆÃÊÌÈÇ¤¬¡¢¤­¤ç¤¦10Æü(24:09¡Á)¤ËÊüÁ÷¡£¥²¥¹¥È¤Ë¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤È²Ï¹çÍ¥¼Â¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£(º¸¤«¤é)ÀéÄ»¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤ÁÂç¸ç¤Ï²Ï¹ç¤Ë¡Ö²ñ¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤¯¤®ÉÕ¤±¡£ËÌÂ¼¤Ï°ÊÁ°ÈÖÁÈ¤Ç¡¢ßÀ²ÈÎ´°ìÈ¯°Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤·ÄË¤¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤³¤Ü¤¹¡£´ë²è¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤