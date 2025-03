【PlayStation Presents DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH Special Panel at SXSW | 3.09.2025】 3月10日6時~ 配信 コレクターズエディション コジマプロダクションは、6月26日に発売を予定しているプレイステーション 5用アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH(デス・ストランディング2)」の商品情報を公開した。 発売日の発表に合わせて各エディション