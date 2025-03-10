¡ÚPlayStation Presents DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH Special Panel at SXSW | 3.09.2025¡Û 3·î10Æü6»þ～ ÇÛ¿® ¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ¥³¥¸¥Þ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢6·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5ÍÑ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖDEATH STRANDING 2: ON THE BEACH¡Ê¥Ç¥¹¡¦¥¹¥È¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°2¡Ë¡×¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ È¯ÇäÆü¤ÎÈ¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³Æ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó