°ÂÁ´À­Ç½¤ò¸þ¾å¡Ä¥¹¥º¥­¤Î¥¤¥ó¥ÉË¡¿Í ¥Þ¥ë¥Á¡¦¥¹¥º¥­¤Ï2025Ç¯3·î4Æü¡¢¾®·¿¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥­¥ã¥ê¥¤¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®·¿¥È¥é¥Ã¥¯¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëESP¡Ê¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡§²£³ê¤êËÉ»ßÁõÃÖ¡Ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥É¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¹¥º¥­¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥­¥ã¥ê¥¤¡× ESPÅëºÜ¥¹¥º¥­¡Ö¥­¥ã¥ê¥¤¡×¤Ï1961Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¡Ö¥¹¥º¥é¥¤¥È¥­¥ã¥ê¥¤¡×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¡¢°Ê¸å60