¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë»º¶È¤ÏºÇ¶á¡¢Âç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤Þ¤«¤ÊÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Ê£¿ô¤ÎÃÏ°è¤¬²Ê³Øµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È»º¶È¹âÅÙ²½¤ò¾©Îå¤¹¤ëÀ¯ºö¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÈ¯É½¤·¡¢AI¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢È¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÂ¾ÃÏ°è¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÐËÌ¾ÊÉð´Á»Ô¡½¡½Ã±°ì¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËºÇÂç2000Ëü¸µ¤Î»ñ¶âÄó¶¡2·î12Æü¡¢¡ÖÉð´Á»Ô¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¼ã´³¤ÎÁ¼ÃÖ¡×¤òÈ¯É½¡£½ÅÍ×µ»½Ñ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼»Ù±ç