¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Óº£¥­¥ã¥ó¥×¤Ë¾·ÂÔÁª¼ê¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Ã¥È¡¦¥µ¥¦¥¢¡¼Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤Î³«Ëë¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤¬·èÄê¤·¤¿¡£7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ï9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ4¼ºÅÀ¡£¼º°Õ¤ÎÌÌ»ý¤Á¤À¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤À¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤«¤é¡¢18¡¢19Æü¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥«¥Ö¥¹Àï¤Ç¤ÎÆüËÜ¹Ô¤­¤òÄÌÃ£¤µ¤ì¤¿¡£¥µ¥¦¥¢¡¼¤ÎÊì¿Æ¡¦¥¿¥ß¡¼¤ÏÆüËÜ¤Î²­ÆìÀ¸¤Þ¤ì¡£¹§¹ÔÂ©»Ò¤Ï¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥µ¥¦¥¢