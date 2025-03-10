¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/10¡Û2023Ç¯¤Ë¡ÖNCT Universe¡§LASTART¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥Ø¥¤¥Æ¥Ä¤¬¡¢3·î13ÆüÊüÁ÷¤Î¹á¼è¿µ¸ã¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÌÚÍË·à¾ì¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎºÇÄãÃË ¢¨»ä¤Î²ÈÂ²¤Ï¥Ë¥»¥â¥Î¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡ËÂè10ÏÃ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é·èÄê¡£¥Ø¥¤¥Æ¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜºî¤¬ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¡¢½é¤Î±éµ»¤Ë¤·¤Æ¹á¼è¤È¤Î½é¶¦±é¤ËÄ©¤à¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNCT¿·¥Á¡¼¥à¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã»þ¤Î¥Ø¥¤¥Æ¥Ä¢¡¥Ø¥¤¥Æ¥Ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã