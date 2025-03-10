3·î16Æü¡ÊÆü¡ËÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢Âè61²ó¶âòÏ¾Þ¡ÊG2¡¦4ºÐ¾å¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¼Ç2000m¡Ë¤ÎÅÐÏ¿ÇÏ¤Ï²¼µ­¤ÎÄÌ¤ê¡£ÂçºåÇÕ¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¡£3Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥°¥Î¡¼¥·¥¹¡¢Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥Ç¥·¥¨¥ë¥È¤Ê¤É11Æ¬¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£¡Ú¥³¥Ã¥¯¥¹¥×¥ì¡¼¥È¡Û¥ì¡¼¥ó¡ÖÎÏ¤Ï½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¥×¥í¥°¥Î¡¼¥·¥¹¤Ï2Ãå11Æ¬¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¢¥¹¥¯¥É¥¥¥Ý¥ë¥Æ57.0¥­¥ó¥°¥º¥Ñ¥ì¥¹57.0¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¦¥©¡¼¥¯55.0¥³¥Ñ¥Î¥µ¥ó¥È¥¹57.0¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼57.0¥Ç