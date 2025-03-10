¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÂè25Àá¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹vs¥ª¥»¡¼¥ë¤¬9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢0-2¤Ç¥ª¥»¡¼¥ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤ÎMF°ËÅì½ãÌé¡¢MFÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢DF´Øº¬Âçµ±¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¡¢¥ª¥»¡¼¥ë¤Î¥ª¥Ê¥¤¥¦°¤Æ»¤Ï74Ê¬¤«¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥°Àï5Ï¢ÇÔ¤Ç13»î¹ç¾¡Íø¤¬¤Ê¤¤15°Ì¥é¥ó¥¹(¾¡¤ÁÅÀ22)¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤Ë12°Ì¤Î¥ª¥»¡¼¥ë(¾¡¤ÁÅÀ28)¤ò·Þ¤¨¤¿°ìÀï¡£¥é¥ó¥¹¤Ï°ËÅì¤ÈÃæÂ¼¤òÎ¾¥µ¥¤¥ÉMF¤ËÇÛ¤·¤¿[4-2-3-1]¤ÎÉÛ¿Ø¤òºÎÍÑ¤·¡¢´Øº¬¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤âÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥é