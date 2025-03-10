ÆóÅáÎ®¤È¤¤¤¦´ñÀ×¤Îµ»¤ò¼Â¸½¤Ç¤­¤ë¤Î¤ÏÂçÃ«¤òÂ¾¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ïº£µ¨¡¢¡ÖÆóÅáÎ®¡×Éüµ¢¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¤³¤³¤ËÍè¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÂçÃ«¤ÎÅêµå¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¡ÈÃæÃÇ¡É¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£³«Ëë¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Îº¸¸ª¤Î¸Î¾ã¤Ê¤ÉÂçÃ«¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¾å¤Ç¤Î·èÃÇ¤Ç¤¢¤ë¤È¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Åö½é¤Ï5·îº¢¤Ç¤Î¸ø¼°ÀïÅÐÈÄ¤È¸«¹þ