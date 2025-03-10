±ÊÅç¤Þ¤Ê¤ßµ³¼ê¤¬8ÆüÅÚÍË¤ÎÃæ»³ÌÆÇÏ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG3¡¦¥Ï¥ó¥Ç¡¦¼Ç1800m¡Ë¤Ë¥Ú¥¤¥·¥ã¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ç»²Àï¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿Æ¨¤²¤òÅ¸³«¤·¡¢·ÚÎÌ¤ò³è¤«¤·¤¿·Á¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢Ä¾ÀþÈ¾¤Ð¤Þ¤ÇÀèÆ¬¤ÇÇ´¤ë¸«¤»¾ì¤Ïºî¤ë¤â14Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢9ÆüÆüÍË¤Îºå¿À7R¤Ç¤Ï¡¢JRA½é¤Î½÷À­Ä´¶µ»Õ¤ÇÁ°Àî¶³»Ò±¹¼Ë¤Î½é¿Ø¡¢¥Æ¥¯¥Í¥Á¥¦¥à¤Ë¤âµ³¾è¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¸åÊý¤«¤é¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤¿¤¬Ä¾Àþ¤Ç¤Ï¿­¤ÓÀÚ¤ì¤º¤Ë8Ãå¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¡üº£Â¼À»Æà º£½µ¤Îµ³¾èÇÏ