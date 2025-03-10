[3.9 ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè27Àá](¥¢¥Î¥¨¥¿)¢¨29:00³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥½¥·¥¨¥À]ÀèÈ¯GK 13 ¥¦¥Ê¥¤¡¦¥Þ¥ì¡¼¥íDF 5 ¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥¹¥Ù¥ë¥Ç¥£¥¢DF 12 ¥Ï¥Ó¡¦¥í¥Ú¥¹DF 19 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥é¥ó¥Ö¥ëDF 21 ¥Ê¥¤¥Õ¡¦¥¢¥²¥ë¥ÉMF 11 ¥·¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼MF 16 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥ª¥é¥µ¥¬¥¹¥Æ¥£MF 17 ¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥´¥á¥¹MF 22 ¥Ù¥Ë¥ã¥È¡¦¥È¥¥¥ê¥¨¥ó¥Æ¥¹MF 28 ¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Þ¥ê¥óFW 9 ¥ª¡¼¥ê¡¦¥ª¥¹¥«¡¼¥ë¥½¥ó¹µ¤¨GK 1 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ì¥ß¥íGK 32 ¥¢¥¤¥È¡¼¥ë¡¦¥Õ