¢¡Á°²ó¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸Î¼ÂÀÏº¡Ê28¡Ë¤Ï¡¢·ëº§´êË¾¶¯¤á¤ÎÇ¯¾åÈà½÷¡¦ÌÀÎ¤¡Ê30¡Ë¤ÈÆ±À³Ãæ¡£¼Ñ¤¨ÀÚ¤é¤Ê¤¤Î¼ÂÀÏº¤ËÉÔ°Â¤¬Êç¤Ã¤¿ÌÀÎ¤¤Ï¡¢Â¾¤ÎÃËÀ­¤â¸«¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤òÆ±Î½¤Ë´«¤á¤é¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤Î¼ÂÀÏº¤Ï¡Ä¡£▶Á°²ó¡§·ëº§´êË¾¤¬¤Ê¤¤Èà»á¤È·Þ¤¨¤¿¡¢30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£½÷¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡È¤¢¤ëÍýÍ³¡ÉVol.12 ÈëÌ©¡ãÎ¼ÂÀÏº¡ä¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡¼¡ª¡×º£Æü¤ÎCM»£±Æ¤Ï¡¢¶ðÂô¸ø±à¤Ç¤Î¥í¥±¤À¡£ÀÄ¡¹¤ÈÌÐ¤ëÌÚÎ©¤ÎÃæ¤Î¶õµ¤¤Ï¡¢