¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/10¡Û½÷Í¥¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î·¬Åç³¤¶õ¤¬¡¢3·î10ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë12¹æ¤ËÅÐ¾ì¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤¥Ð¥¹¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û·¬Åç³¤¶õ¡¢È´·²¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¢¡·¬Åç³¤¶õ¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¡Ö½µ¥×¥ì¡×ÅÐ¾ìº£¹æ¤Ï¡¢´Ý¤´¤È1ºý¡È¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Öseju¡×¥â¥Ç¥ëÆÃ½¸¹æ¡É¤ÎÂè2ÃÆ¡£·¬Åç¤Ï¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆ±»ï¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡È¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥ÈÈþ½÷¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÈà½÷¤â¡¢¸½ºß¤Ï20ºÐ¤Ë¡£µ×¡¹¤ÎÅÐ