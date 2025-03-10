¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯5¡¼5¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯3·î9ÆüZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤Ø³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀµÌÚÃÒÌé³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬9Æü¡¢¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ë¡Ö7ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢2ÀïÏ¢È¯¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡£2²ó¤Ëº¸ÍãÀÊ¾åÃÊ¤Ø±¿¤Ö¹ë²÷¤Ê°ì·â¡£¤µ¤é¤Ë8²ó¤Ë¤Ï±¦Á°¤ØÆ±ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âµÕÊý¸þ¤Ø±¿¤ó¤ÀÂÇ·â¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£³«Ëë¥«¡¼¥É¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¥í¥Ã¥Æ¤òÁê¼ê¤Ë2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò