ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÃæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡Ö£Í£Ì£ÂÆüËÜ³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¡×¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡ËÁ´£¶»î¹ç¤Î²òÀâ¼Ô¤¬£±£°Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡££±£¸Æü¤Î¥«¥Ö¥¹ÂÐ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î³«ËëÀï¤Ï¡¢£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½Á°´ÆÆÄ¡¦·ª»³±Ñ¼ù»á¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£Ï£Â¤Î¹õÅÄÇî¼ù»á¡¢£±£¹Æü¤ÎÆ±Àï¤Ï¾å¸¶¹À¼£»á¤ÈÏÂÅÄµ£»á¤¬²òÀâ¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡£³«ËëÀï¤Î²òÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ª»³»á¤Ï¡ÖÎ¾¥Á¡¼¥à¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê£µ¿Í¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤¤¤¦ÏÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯£Í£Ì£Â¥È¥Ã¥×¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÌîµå¤Î¤¹¤µ¤Þ¤¸¤µ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­