¡Ö°ìÀ¸¡¢ÉÂµ¤¤ËÇº¤Þ¤º¤ËÀ¸¤­¤¿¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡©¡×1963Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖCIRCS¸¦µæ¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î·ò¹¯¤Î¡ÖÉáÊ×Åª¤ÊË¡Â§¡×¤ò¸«½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë1Ëü¿Í¤ò60Ç¯´ÖÄÉÀ×Ä´ºº¤·¤¿ÆüËÜ¤Îºâ»ºÅª¸¦µæ¤À¡£°åÎÅ¡ßÅý·×¤Îµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡ÖÀ¸³¶¡¢·ò¹¯Åª¤ËÄ¹À¸¤­¤¹¤ë¿Í¤Î½¬´·¡×¤òÄêÅÀ´ÑÂ¬¤Ç¸¦µæ¤·Â³¤±¤¿ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î·ò¹¯¤òÃÏ°èÈæ³Ó¤ÇÅ°ÄìÄ´ºº¤·¤¿À¤³¦ºÇÄ¹¤ÎÅý·×¸¦µæ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀäÂç¤Ê¿®ÍêÀ­¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°µÅÝÅª¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹ÎÏ¤ò¸Ø¤ëËÜ¸¦µæ¤¬ÆÍ¤­»ß¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â