5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Íò¤ÎÁêÍÕ²íµª¡Ê42¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ¡Ø¥°¥Ã¥Ð¥¤¡¢¥ì¡¼¥Ë¥ó¡ª¡Ù¤Î¥×¥ì¥¹¥³¡¼¥ëµÚ¤Ó³«ËëÁ°²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¡£ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¡ªÉñÂæ¡Ø¥°¥Ã¥Ð¥¤¡¢¥ì¡¼¥Ë¥ó¡ª¡ÙÁêÍÕ²íµª¤é½Ð±é¼Ô¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥ÈËÜºî¤Ï¡¢2003Ç¯¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢ËÜ¹ñ¥É¥¤¥Ä¤À¤±¤Ç¤â600Ëü¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿Ì¾ºî¡£¥É¥¤¥Ä¹ñÆâ³°¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¿ôÂ¿¤¯¼õ¾Þ¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Î³°¹ñ¸ì±Ç²è¾Þ¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¤³¤³¿ô