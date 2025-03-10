¡Ú¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè25Àá¡Û(Stade Auguste-Delaune)¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹ 0-2(Á°È¾0-2)¥ª¥»¡¼¥ë<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥ª]¥Æ¥ª ¥Ù¥¢(15Ê¬)¡¢¥Ï¥á¥É¡¦¥È¥é¥ª¥ì(24Ê¬)<·Ù¹ð>[¥¹]¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥¢¥­¥¨¥á(67Ê¬)[¥ª]¥Ï¥á¥É¡¦¥È¥é¥ª¥ì(31Ê¬)¨¦¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï°ËÅì½ãÌé¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤â6Ï¢ÇÔ¡Ä¾º¹ß³ÊPO·÷¤È¾¡¤ÁÅÀ1º¹¡¢¼«Æ°¹ß³Ê·÷¤È¤Ï2¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹