[3.9 ¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè25Àá](Stade Auguste-Delaune)¢¨25:15³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹]ÀèÈ¯GK 94 ¥¤¥§¥Ð¥ó¡¦¥Ç¥£¥¦¥ÕDF 2 ¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥ª¥¯¥àDF 3 ´Øº¬Âçµ±DF 18 ¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥¢¥­¥¨¥áDF 24 M. GbaneMF 6 ¥¢¥¿¥ó¥¬¥Ê¡¦¥¨¥É¥¢MF 7 °ËÅì½ãÌéMF 10 ¥Æ¥Ç¥£¡¦¥Æ¥¦¥ÞMF 17 ÃæÂ¼·ÉÅÍMF 30 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯FW 22 ¥¦¥Þ¥ë¡¦¥Ç¥£¥¢¥­¥Æ¹µ¤¨GK 16 ¥ê¥å¥É¥¥¥Ó¥¯¡¦¥Ó¥å¥Æ¥ëDF 21 ¥»¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥­¥×¥ìDF 23 ¥ª¡¼¥ì¥ê¥ª¡¦¥Ö¥¿