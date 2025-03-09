[3.9 ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè27Àá](¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦)¢¨24:15³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼]ÀèÈ¯GK 13 ¥¢¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥ë¥Ë¥óDF 4 ¥À¥Ó¥É¡¦¥¢¥é¥ÐDF 17 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹DF 20 ¥Õ¥é¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢DF 35 ¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥¢¥»¥ó¥·¥ªMF 5 ¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥àMF 10 ¥ë¥«¡¦¥â¥É¥ê¥Ã¥ÁMF 11 ¥í¥É¥ê¥´¡¦¥´¥¨¥¹MF 14 ¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥ËFW 7 ¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ëFW 9 ¥­¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¹µ¤¨GK 26 ¥Õ¥é¥ó¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹GK 34