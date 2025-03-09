»ÔµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¡¢µ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë½©ÅÄ¸©¼¯³Ñ»Ô¤Î´Ø¸ü»ÔÄ¹¡á2·î5Æü¸á¸å¡¢¼¯³Ñ»ÔÌò½ê½©ÅÄ¸©¼¯³Ñ»Ô¤Î´Ø¸ü»ÔÄ¹¤Ë¤è¤ëµÄ²ñ²ò»¶¤ò¼õ¤±¤¿»ÔµÄÁª¡ÊÄê¿ô18¡Ë¤¬9Æü¡¢Åê³«É¼¤µ¤ì¤¿¡£Ê£¿ô¤Î¿¦°÷¤Ø¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ç1·î¤ËÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò²Ä·è¤µ¤ì¤¿´Ø»á¤ËºÆ¤ÓÆ±·èµÄ°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢»¿À®¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Î¸õÊä¤Ï13¿ÍÅöÁª¤·¤Æ²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤¿¡£¸½¿¦¡¢¸µ¿¦¡¢¿·¿Í¤Î·×24¿Í¤¬Áè¤Ã¤¿¡£ÅöÁª¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢Á°¿¦¤Ç¤Ï8¿Í¤¬»¿À®¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¿Í¤Ï5¿Í¤¬»¿À®¤Ë