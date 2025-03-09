¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×ÂÀÅÄ¸÷¡Ê59¡Ë¤ÎºÊ¤Ç·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¡×¤ÎÂÀÅÄ¸÷Âå¼ÒÄ¹¡Ê60¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤­¤ëÁêÃÌ½ê¡×¡ÊÆüÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×ÉØ¤Î¡ÈÎ¥º§´íµ¡¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£»äÀ¸³è¤Ç¤ÎÉ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Ë¤â¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¤Û¤ÉÌµ¸ý¤ÊÀ­³Ê¤À¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£MC¤Î¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡×¤Î¸åÆ£µ±´ð¤«¤é¡Öº£¤Þ¤Ç¥Þ¥¸¤ÇÎ¥º§¤·¤«¤±¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÂÀÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö²¿²ó¤â¤¢¤ê¤Þ