¢¡Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¢¡½÷Í¥¤ÎáÄ¿¿¤¢¤ß(18)¡á²­Æì¸©½Ð¿È¡á¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤Î¤ªÅÏ¤·²ñ¤Ç¤Î½é¡¹¤·¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿Êý¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¢ö¡×¤ÈÄÖ¤ê¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È°®¼ê¤·¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿½¸¤ò¼ê¤Ë¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¼Ì¿¿¡£4Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸¡ÖAmi¡×¤Î¤ªÅÏ¤·²ñ¤¬Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎHMV BOOKS SHIBUYA¤Ç9Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¸òÎ®¤ò