¶áÇ¯¡¢Âç¤­¤á¤ÎÃÏ¿Ì¤¬ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Çµ¯¤­¤Æ¤ª¤ê¡¢¼óÅÔÄ¾²¼·¿ÃÏ¿Ì¤äÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤â¤¤¤º¤ìÍè¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹²¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ç¤­¤ëÈ÷¤¨¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÀèÆü¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥À¥¤¥½ー¤Ç¡¢ÄäÅÅ»þ¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤Ê¤ë¡Ö½¼ÅÅ¼°LED-¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥é¥¤¥È¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ÎÈ÷¤¨¤ËÉ¬Í×¤«¤â¡Ä¤È»×¤¤¹ØÆþ¡£¼ÂºÝ¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¥À¥¤¥½ー¤ÇºÒ³²ÂÐºö¡Û¹­ÈÏ°Ï