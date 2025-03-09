Image: Tada Images / Shutterstock.com Pixel 10¤ÎÌÜ¶Ìµ¡Ç½¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£¥Í¥¿¸µ¤ÎAndroid Authority¤¬¡¢Google¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëPixel 10¤Î¿·µ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖPixel Sense¡×¡£¤è¤ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤·¤¿AIµ¡Ç½Pixel Sense¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¹¥¤ß¤äÍß¤·¤¤¤â¤Î¤òÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤ÊAIµ¡Ç½¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤è¤êÍ­Ç½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬