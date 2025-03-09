¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥ë¤ÏÂè36Àá¤Ç¥ï¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤È¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÂÐÀï¡£2-1¤È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ã¥ó¥È¤¬¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÏÀèÆü¤ÎFAÇÕ5²óÀï¤Ç¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ºÝ¡¢GK¥ê¥¢¥à¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¤Î¥Ï¥¤¥­¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ÆÆ¬Éô¤Ë25¿Ë¤òË¥¤¦Îö½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¡ÖÈà¤ò»à¤Ê¤»¤í¡¢»à¤Ê¤»¤í¡×¤È