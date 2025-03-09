¢¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¢¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖBAN BAN BAN¡×¤Î»³ËÜÀµ¹ä(¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£Ä¶Çä¤ì¤Ã»Ò¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¤ªÏÃ¤µ¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÂê¤·Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç2ÂåÌÜ¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÌÚÂ¼¶©Ìé(59)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤È»£±Æ¤·¤¿1Ëç¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¶¦±é¤·¡¢¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÌÚÂ¼¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ã