11Æü¤ÇÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈ¯À¸¤«¤é14Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢9Æü¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ³ÆÃÏ¤Î±è´ßÉô¤Ç¤ÏÄÅÇÈ¤òÁÛÄê¤·¤¿ÈòÆñ·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖÈòÆñ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×ÀÅ²¬¸©Æâ³ÆÃÏ¤ÇÄÅÇÈÈòÆñ·±Îý¤ò¼Â»Ü¡Ä¿ÌºÒ¤Î¶µ·±¤òËº¤ì¤º¤Ë¡áÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾»Ô ÉÍÌ¾¸Ð¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤ÎÊÛÅ·ÅçÃÏ¶è¤Ï¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤­¤¿¾ì¹ç¡¢½»ÂðÃÏ¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë2¥áー¥È¥ëÁ°¸å¤ÎÄÅÇÈ¤¬20Ê¬°ÊÆâ¤Ë²¡¤·´ó¤»¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 9Æü¤Î·±Îý¤Ç¤Ï»²²Ã¤·¤¿