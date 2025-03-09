´ä¼ê¸©ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ï12ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤­¤ç¤¦¡¢ÄÃ°µ¤¬Àë¸À¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÁ¥ÅÏ»Ô Þ¼¾åÀ¶ »ÔÄ¹¡Ö±ä¾Æ³ÈÂç¤Î´í¸±¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ËÜÆü¤³¤³¤ËÄÃ°µ¤òÀë¸À¤·¤Þ¤¹¡×ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Ï¤­¤ç¤¦¸á¸å5»þ¡¢º£¸å¡¢±ä¾Æ¤Î³ÈÂç¤¹¤ë´í¸±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²ÐºÒ¤ÎÄÃ°µ¤òÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤¤¤«¤éÃÊ³¬Åª¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤Î²ò½ü¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ä¤ë2400¿Í¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤¢¤¹Àµ¸á¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ²ò½ü¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÂçÁ¥ÅÏ