¢¡Ê£»¨¤ÊÉ½¾ð¡Ö¤´¤á¡¼¤ó¡ª¡ª¡ª¡×¢¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÈ½»(ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£8Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿R-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë?¼Õºá¥Ý¡¼¥º?¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤ËÁ´Á³ÅÀ¿ô¿­¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢6ÈÖÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¤Ç641ÅÀ¤òµ­Ï¿¤·7°Ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤´¤á¡¼¤ó¡ª¡ª¡ª ¤Ç¤â¡¢¤ï¤¿¤·¤Î¥Í¥¿ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤Ã¤·¤ç¡×¤ÈÂ³¤±¡¢Ê£»¨¤ÊÉ½¾ð¤ÇÎ¾¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö·è¾¡ÀäÂÐ¹Ô¤¯¤¯¤é¤¤ÌÌ